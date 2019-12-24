Леся посетила важное мероприятие, во время которого засветилась в оригинальном платье с откровенным вырезом.

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась перед очередным выступлением, пишет Politeka.

Леся посетила важное мероприятие, во время которого засветилась в оригинальном платье с откровенным вырезом. Наряд с весьма интересным дизайном удивил поклонников не меньше, чем шуточная выходка Леси.

«Одна нога уже в 2020м😎 Угадайте, какие цвета нужно одевать в новогоднюю ночь?? dress by #samaшила», – комментирует фото Леся.

Поклонники Никитюк не остались равнодушны:

«Говорят, что металлические и серые тона, не яркие и броские...а вообще, я думаю, всё что хочется!», «💐😀 Жiнка. ВАМП!!!👆», «Белый 💟💟», «Шикарная🌷❤️😍», «То моїй дружині колись якийсь чурка в ОК написав», «Любые цвета и не заморачиваться! 😜», «Класс✨ из одежды думаю оттенки белого и металлический», «Леся виглядаєте у чорній,класичній,яскравій сукні,витончено,та вишукано,вам личить,ви леді», «Білі кольори🐀», «"Девушка у тєтя красивый нога".,а моя у відповідь "Что одна?"...».

Также Леся показала не только необычный кадр в образе со смелым декольте, но и действительно уникальные и яркие кадры, снятые во время съемок шоу "Ле-маршрутка". Во время шоу Никитюк показала уникальные места Украины, которые стоит узнать и где стоит побывать каждому жителю страны.

«Если меня когда-то спросят: "Что ты сделала для своей страны?", я отвечу: "Я ее показала! И я даже не знаю, оценит ли кто-то старания мои и всей нашей команды. Я знаю, что свое не любят. Почему-то так сложилось! Все всегда хотят зарубежное. Наверное, это желание осталось еще с СССР. "Мама, привези жвачку заграничную, с переснимачкой, чтоб на руку, свитер турецкий... и бананов!". Я бананы попробовала лет в 10! А теперь они под Киевом растут. Так возможно пора полюбить свое?» – написала Никитюк под постом.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

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