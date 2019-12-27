Певица показала в Инстаграм кадры, на которых позирует в чувственном и домашнем образе

Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе в месте с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в Инстаграм кадры, на которых позирует в чувственном и домашнем образе. На видео, которое появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле.

Так, певица представила трепетное видео, похваставшись женственным кадром вместе с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Дело в том, что звезды решили создать небольшой дуэт. После ошеломительного успеха их совместной работы, звезды решили записать милое видео с моментами того, как они вдвоем смотрят ролики с записями каверов на их выступление.

«Урааа, любимки снова вместе 😍😍😍», «Какие же милашки 😍», «Мои котички, залипла 🤤😻», «Дівчатка. ви як давні добрі подружки.любо-дорого дивитись на вас.ви чудові!!❤️❤️❤️👏», «Спасибо, очень приятно☺☺☺😘😘😘❤❤❤», «Девушки вы прекрасны!честные и настоящие!с наступающим!!», «Душевно❤️», «Очень красиво 💖 все молодцы✨», «Очень круто ❤️», «Мої бусінки,💞💞💞😍😍», «Залипаю 🤤🤤🤤», – написали поклонники Тины и Юлии.

Ранее артистка поделилась серией необычных кадров.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. », – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.

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