Пока Регина Тодоренко отдыхает с сыном в жарких странах, ее муж российский музыкант Влад Тополов не находит себе место от скуки

Как пишет Politeka, сейчас известная украинская телеведущая Ренина Тодоренко отправилась в тропики со своих годовалым сыном Майклом, а в это время ее супруг Влад Топалов остался дома и уже соскучился по семье.

На своей странице в Инстаграм музыкант обнародовал совместное архивное фото с супругой, на котором видно как они весело проводят время на кухне. На кадрах Регина готовит что-то вкусненькое, при этом Влад стоит сзади и обнимает жену.

«Чёт уже прям сильно соскучился ........🤔😝🤣», - написал артист.

Поклонникам пришелся по душе снимок, о чем они поспешили сообщить в комментариях, однако некоторых озадачило, кто снимал? Некторые шутливо предположили, что снимает пару их годовалый сын Майкл.

«Нельзя же быть настолько красивыми😍😍»,, «Вы очень красивая пара😍 и сыночек у вас очень-очень красивый🔥🔥🔥❤️❤️», «Ага. А фоткает мелкий.. 😉😂», «Классно когда рядом любимый человек ! Классная пара», «А кто снимает? 😂🔥», «Снимает Майк?», «Не грусти)))Скоро твои любимки вернуться под папино крылышко))))😂😂», «Регина тебя убьёт за эту фотку наверно 😂😂😂», «Веселая семейка», «что ни фотка - шедевр , какие вы клёвые и эмоции просто зашкаливаю», «Пусть отдыхают 🤗💞 точно Регина тебя прибьет за этот кадр в инста 😂😂😂😂😂», - пишут в сети.

Так, днем ранее Регина рассказала о своем новом путешествии и отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике, позируя вместе со своим ребенком Майклом. Сама звезда вышла только из воды - мокрые волосы артистки завязаны в косичку, а сама она улыбается ребенку.

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