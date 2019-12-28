Известная российская актриса Кристина Асмус, жена комика Гарика Харламова, показала себя в трех образах

На первом фото Кристина в короткой мини-юбке, кроссовках, чулках, топе и кофте. На втором снимке Асмус уже в коротком белом платье с открытыми плечами. А на третьем фото актриса позирует в виде школьницы, в блузке и короткой мини-юбке, а на фоне стоят другие "школьницы". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну что, хейтеры и СМИ, жёсткие, да, у меня там засосы и постельные сцены? Какой мой образ из клипа нравится вам больше? 1, 2 или 3?", - написала Асмус.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимками:

"Какая жестокая провокация!!!", "Чудесные все образы, люблю", "Засосы? Ой ну всё! Щас начнется", "Обалденная) странно, что кто-то может тебя хейтить, это противоестественно)", "новые эротические образы, забавно", "Вот в юбочке очень даже ничего)".

Сообщалось, что Асмус после скандала пошла по рукам, видео с новым красавчиком попало в сеть.

Популярная российская актриса, супруга комика Гарика Харламова Кристина Асмус вляпалась в новый скандал.

Не успели утихнуть страсти из-за чересчур откровенных постельных сцен фильма "Текст", о которой не слышал только ленивый, как артистка дала повод для очередных разговоров. На этот раз Асмус раскритиковали из-за страстной сцены с российским исполнителем Егором Кридом.

В частности, на своей странице в Инстаграм Крид опубликовал тизер своего нового клипа на песню "Love is", в котором заинтриговал страстным поцелуем с Кристиной Асмус.

Ранее мы сообщали, что Кристину Асмус с дыркой на попе поставили на место.

Жесткой реакцией пользователи сети встретили ее новый пост.

Асмус опубликовала фото, на котором облачилась в майку болотного цвета и штаны карго со вставкой синего цвета на ягодицах.

Пост она посвятила нюансам актерской профессии.

Напомним, Кристина Асмус поразила внешним видом после скандала и бессонных ночей

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