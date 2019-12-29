В Сети обсуждают клип Егора Крида, где он снялся в интимной сцене с Кристиной Асмус

Как передает Politeka.net, актриса и певец в клипе на композицию "Love is" сыграли влюбленных. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Егор Крид исполнил роль школьника-ботаника, а его возлюбленную сыграла актриса Кристина Асмус. По сюжету, герои уединились в пустом коридоре учебного заведения и почти поцеловались.

Такое поворот событий в клипе вызвал бурную реакцию пользователей сети.

В комментариях досталось не только Асмус, но и ее мужу - Гарику Харламову.

"А че кристинка в одежде была я не понял?)", "Харламов: что делать если твою жену клеят как жвачку?", " До последнего ждал, что камера повернется, а там Харламов в какой-нибудь роле будет)", "Асмуса все крутят как могут", " Асмус в 2019 во все тяжкие пошла", " Аххахахаха, Харламов это уже увидел?", " Я думал опять покажут как Кристинку опускают Ток теперь в раздевалке", - писали в комментариях под видео.







Ранее мы сообщали, что российская актриса Кристина Асмус резко ответила хейтерам, которые решили затравить ее из-за эротических сцен в фильме.

В частности, на своей странице в Instagram актриса разместила гневный пост, в котором рассказала о том, как им с мужем не дают покоя после откровенной сцены артистки в фильме «Текст».

Асмус уверена, что все эти издевки — дело рук не отдельных людей, а целого сайта, где хейтеры собираются большими группами и разрабатывают различные планы.

Напомним, Кристина Асмус поразила внешним видом после скандала и бессонных ночей

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