21-летняя дочь Леонида Якубовича показала пикантный кадр на котором она снялась обнаженной в ванной

Как сообщает Politeka.net, дочь российского телеведущего Варвара призналась, что в последнее время стала все чаще думать об людских ожиданиях. По ее словам, многие люди стремятся к простой жизни, желая получить сразу все.

Но такого небывает, ведь столкнувшись с реальностью они погружаются в одни лишь раздумья и начинают винить во всем себя и окружающих их людей.

21-летняя Варвара добавила, что людям не следует опускать руки и заниматься самоуничижением после ошибок и промахов. Девушка считает, что каждая неудача – это маленькая ступень внутреннего роста.

"Вы справитесь. У вас все получится. Потому что вы идеальны в своей неидеальности", – подытожила дочь телеведущего.

Свой философский пост девушка супроводила откровенным снимком. Она расположилась в ванной совершенно обнаженной. Ее интимные места прикрыты водой розового цвета. Волосы девушки собраны в пучок, а на лице совсем нет макияжа.

Подписчики Варвары не смогли пройти мимо и начали оставлять комментарии под снимком. Многие пользователи сети согласились с высказыванием девушки

" Возможность совершать ошибки одна из важнейших сущностей человека. Из ошибок рождается гениальность)", "Все верно. Наверно многие люди приходят к данным мыслям", "Вся наша ошибка в том, что мы смотрим выше своих возможностей, возможностей, которые распрастёрты пред нашим носам...".

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Фотография появилась на странице «Дневники знаменитостей» в Instagram.На ней Якубович стоит с 21-летней Варварой.

«Леонид Якубович поделился совместным снимком с дочкой», – подписано под кадром, где девушка изображена в черном платье с красными губами.

Пользователи заметили, что Варвара прекрасно выглядит. А некоторые даже предположили, что девушка занимается спортом из-за ее роста.

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