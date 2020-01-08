Актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в сериале "Сваты", показала новое неизвестное фото
Как передает Politeka.net, снимком она поделилась на своей странице в Instagram.
На фото она предстала в довольно необычном образе. (Чтобі посмотреть - проскролльте вниз)
«Спасибо, дорогие мои, за тёплые слова и комментарии. Всех с праздником», - написала актриса.
Пользователи сети восхищаются своей любимицей и также поздравляют ее с празниками.
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«Наша любимая Валюха», «Вы такая классная и добрая👌
С Рождеством 🎄 Вас !😊❤️👍», «Шикарная артистка кино и великолепна женщина», «Классная актриса!!👍👍👍👏👏. А как же мы скучаем по тебе— ВАЛЮХА!!💕👍😄😄», «Праздником! Люблю Вас и коллег Ваших по сериалу "Сваты." Этот сериал смотрю, наверное, уже тысячный раз. Это шедевр!», «Вы наша родная уже для всех, с Рождеством Вас поздравляю и желаю больше хороших ролей, здоровья Вам и вашим родным!!!», - пишут подписчики артистки.
Также в комментариях интересуются, когда появятся новые серии «Сватов». Однако на эти вопросы Кравченко не ответила.
Ранее мы сообщали, Кравченко удивила поклонников, поделившись архивным фото. Она предстала совсем еще молодой с короткой стрижкой и в пуловере темного цвета.
Ностальгия, видимо, накрыла Татьяну Эдуардовну. Она подписала снимок в несколько шуточной манере, намекая на то, как на самом деле быстро лятят года, хоть кажется что это было вчера.
Также мы рассказывали, Кравченко подняла в соцсети вопрос о воспитании детей, сравнив при этом Украину с Россией.
"Проект «Сваты» остаётся для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое ещё есть, но в России — фантастика", - написала звезда.
Напомним, Валюху из "Сватов" безжалостно избивал бывший муж
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