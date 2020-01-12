Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за нового неудачного шпагата

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram женщины.

«Зачастую сидеть на двух стульях одновременно - не просто.. Но мне это удаётся! Вы хотели шпагат на льду, это не нужно. Получите на яхте», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что пользователи сети не сдерживали эмоций, о чем говорят комментарии под снимком.

«Не пришвартовалась», «По моему у нее вялотекущая шизофрения...одна и та же поза в бесконечности», «Вот теперь Анастасии достанется и за шпагат и за яхту», «Держи ноги шире», «раскоряга», «ну сколько можно уже, а?», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова ошарашила видео с "морским чудовищем".

Артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм роликом с огромной черепахой (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Новогодние каникулы балерина проводит в Таиланде, где и стала очевидцем небывалого зрелища. Большущая рептилия, отложив яйца в песке на берегу, направлялась обратно в океан. Вокруг животного собрались изумленные зеваки с телефонами, в том числе и Волочкова. К счастью, черепахе никто не помешал и она успешно добралась до воды.

Настя вспомнила, как на нее когда-то напал подобный "зверь", когда она отдыхала в Турции. По ее словам, черепаха так сильно укусила ее за колено, что болело несколько лет.

"Вот такое чудо появилось на нашем пляже...🙈 Эта черепаха выплыла из океана, отложила на пляже 120 яиц и побрела обратно в свою стихию.. А несколько лет назад в Турции черепаха размером в два раза больше в море очень сильно укусила меня за колено... 🙉 Это была серьезная травма и два года я испытывала боль.. 😔 Это чудо вроде безобидное.. Но тоже... большое..🙊 ", - написала артистка в соцсети.

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