Пока ведущая Регина Тодоренко отдыхает в гостях у своего дедушки, ее муж Влад Топалов скучает по ним в Москве

Как сообщает Politeka.net, после уютного празднования Нового года с мужем и сыночком Регина Тодоренко уехала к родителям в родную Одессу, взяв с собой и годовалого Майкла. Она много гуляет по любимому городу и с удовольствием проводит время с родными.

Ко всему прочему, телеведущая Регина Тодоренко успела показать снимки с празднования 80-летия ее дедушки. Ее супруг Влад Топалов был вынужден остаться дома в Москве и уже успел сильно заскучать по своей семье.

В этом певец признался на своей странице в Instagram, а заодно поделился невероятно милым домашним фото с любимой женой и их сынишкой. На снимке звездная пара запечатлена в компании сыночка Майкла. Регина на снимке наклонилась к Топалову, подставив свою щеку для поцелуя. Певец нежно целует свою жену, при этом в его руках находится малыш Майкл.

"Скучаю...", - отметил артист в своей подписи.

Подписчики не смогли пройти мимо трогательного кадра и оставили много умиленных комментариев. Многие написали комплименты для звездной семьи:

"Какие Вы классные, жена у замечательная. Она у Вас настоящая - это большая редкость", "Приятно смотреть", "Берегите свои чувства 🤗😍", "Красота, фото супер, Влад, счастья вам и здоровья!", "Влад, как же мило.Просто, милахи.🐼🐻🥰♥️😘 Удачи тебе и семейного благополучия.♥️", "Какие вы милые😍", "Божечки как это мило😘", "Очень, очень милое фото ❤️".

Также ранее сообщалось, что Регина отправилась на отдых вместе с сыном Майклом, а после завершения отпуска вернулась домой в Одессу. Похоже, артистка решила навестить маму, поэтому приехала в родной город с малышом. Сама Регина уже встретилась с родственниками, о чем оповестила в Инстаграм.

К примеру, в одном из постов она показала свою сестру, чем не мало всполошила сеть.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.