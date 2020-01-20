Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе, пишет Politeka.
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Отметим, яркими кадрами звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением. В этот раз счастливая Леся похвасталась новым образом.
В этот раз звездная телеведущая отправилась в украинские Карпаты, и уже покоряет горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой.
Отметим, во время путешествий, Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удоволсьвием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях.
«Ты про Подбородок ??», «І бажаю тобі гарного відпочинку, набратися нових сил❤️❤️❤️❤️», «Боже, які гарні пальці!)», «Леся и чебурек 😘», «Судячи з виразу обличчя, чебурек не дуже😂😂😂», «Вкусно?», «😮😮😮😂😂😂вкусняха🖒», «Фото просто супер!😁🔥👍», «Приятного аппетита, поздравляю», – написали пользователи под новым постом.
Также ранее знаменитость похвасталась в разделе Стори образом, сделанным специально для съемок шоу "Кто против блондинок". А сегодня артистка показала небольшое видео, сделанное в приложении "Тик-Ток".
Никитюк примерила пикантный ярко-оранжевый костюм, состоящих из тонкой майки и обтягивающих лосин с белыми полосками по бокам. Так, артистка засветила не только похудевшую фигуру.
Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.
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