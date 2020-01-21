Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала новый образ в одежде из сеточки

Ефросинина в этот раз позировала в черной одежде из сеточки, а под ней можно рассмотреть черное белье Маши. Фотограф снял телеведущую по грудь и можно хорошо рассмотреть внешность артистки. Образ Ефросинина дополнила большими серьгами. Рядом с ней расположилась подружка Ольга Балабан, менеджер одного из украинских телеканалов. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда не можешь вспомнить, выключила ли утюг ...", - подписала фото Маша.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"А подруга пугает историями из жизни:)", "Маша-шикарная женщина и пример для подражания", "Маша, вы что , фото живое. Обе органичные и вдохновленные", "Ахах...прямо про меня", "Вооот, меня недавно посетила мысль, почему когда едет пожарная машина, они не называют адрес куда едут? Постоянно мандраж когда видишь пожарную, а дома никого нет. А так спокоен, что ни к тебе))", "Выключила не бойся))", "Мы купили утюг, который сам отключается! Теперь мыли: а я выключила плиту?", "Фотографируй перед выходом утюг и будешь всегда спокойна по этому поводу)".

Ранее мы сообщали, что Ефросинина забыла о белье и наклонилась, засветив роскошные формы.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как к ней приходит облегчение.

На снимке Машу снимают немного сверху. Она в этот момент меняет обувь, можно предположить, что снимает злосчастные каблуки. Ефросинина в этот раз позировала в черном платье с блестками и открытыми плечами. Телеведущая сидит на стуле и улыбается после того, как сняла каблуки.

"Что вы знаете про облегчение?", - написала Маша под фото.

Напомним, Маша Ефросинина задрала платье и посветила идеальным телом на камеру

А еще Politeka писала, что Ефросинина сверкнула своими достоинствами прямо на диване

Также Politeka сообщала, что Ефросинина сверкнула своими достоинствами прямо на диване



