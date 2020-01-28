Украинская певица Светлана Лобода, которая проживает в РФ, поделилась семейным фото с ближайшими родственниками

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Insragram Лободы.

Лобода активно ведет страницу в Instagram, однако семейные фото выкладывает в сеть не так часто. В этот раз она выставила фотографии с ближайшими родственниками. На фото можно узнать младшую сестру певицы Оксану, дочь Еву Евангелину, а также маму Наталью.

Судя по подписи к фотографии, Лобода с семьей посещала одну из программ российского телевидения. На фото певица позирует в достаточно комфортной одежде. На ней красуются белые джины и светлый свитер. Сестра одела узкую черную юбку с пикантным вырезом и белый гольф.На маме красуется нарядное красное платье, а на Еве бежевое платьице.

Поклонники оценили теплые фото звездного семейства, а певицу и ее родных засыпаали комплиментами. Всего под фото собралось более 150 тыс лайков и и более 600 комментариев.

"Какие красивые украиночки", "Какие все красивые! мама молодая", "Очень красивая мамочка и сестра!!! И вы с дочкой!", "Света, Вы похожи на супервкусное Пироженное с Воздушным Кремом", " Красивые женщины замечательная генетика".

При этом сестре пивицы досталось даже больше комплиментов, чем самой звезде. "Какая сестренка красавица", "Сестра такая хорошенькая" "Сестра просто огонь", "Очень домашняя интересная сестра", "Сестра Светы красотка,мама тоже неплохо выглядит"

Ранее поп-дива Светлана Лобода показала фото с детками: с Тильдой и Евангелиной. На новом снимке она держит на руках младшую дочь Тильду, которая тянется за поцелуем к старшему отпрыску певицы. Снимок вышел очень забавным, потому что девочкам мешает поцеловаться соска во рту у младшей и очки у старшей. Светлана Лобода же потрясла красотой на свежем фото. Она выглядит очень умиротворенной и счастливой.

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