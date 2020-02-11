Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото, пишет Politeka.

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы. Леся не осталась равнодушна к вопросам и поэтому рассказала о своих правилах похудения.

Телеведущая показала себя в Инстаграм на фото из кафе, на котором она сидит за столиком в красном свитере. А на столе перед ней стоит целая тарелка борща. По словам Леси, она не особо много делает для похудения, так как у нее просто нет на это времени:

«"# ХудеемСЛесей Это просто хэштег .. я ничего не делаю чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, что я Им все .. ну почти! Уже 2 года я не Им тяжелый Свинина, телятина, картофель, рис , макароны, хлеб, булки, печенье, торты! Молочку выбросила месяц назад и что вы думаете ??? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко. В рационе избавилась, птица, рыба, гречка, салаты! Борщ и сало раз в неделю», - поделилась секретами красоты Никитюк.

Также в пятницу ведущая представила пикатное фото, появившись перед поклонниками в одном комбинезоне, едва прикрывающем ее достоинство. Однако, чтобы подогреть интригу, Леся решила дополнить кадр другим образом, для сравнения.

На следующем фото, опубликованном в понедельник, звезда показала себя в обычном образе, без макияжа и кучей пакетов в руке, а чтобы пример двух нарядов был более показательным, Никитюк показала коллаж из снимков в Инстаграм несколько часов назад.

«Понедельник-Пятница😆 Всем хорошей недели!», – шутливо подписала новый коллаж Леся в Инстаграм. Поклонники в свою очередь написали множество различных комментариев, оценив шутку кумира.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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