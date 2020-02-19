Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна похвасталась отдыхом в Италии
Девушка опубликовала несколько снимков в сторис Инстаграма, где она позирует в столице Италии - Риме. Она показывает интересные места страны и позирует в ресторанах на фоне трюфелей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Неизвестно, зачем отправилась Анна в Рим, возможно, работать. Но на отдых у нее времени хватает, как и на дорогие блюда. Пользователи уже начали активно обсуждать ее дорогой отдых в Италии и очень недовольны таким поведением девушки.
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"Пока Анастасия Заворотнюк умирает от рака в Москве, ее дочь Анна катается по Европе и ест трюфели. Вот сейчас девушка в Риме наслаждается местными пейзажами, - написали в одном из телеграмм-каналов.
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