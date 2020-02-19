Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна похвасталась отдыхом в Италии

Девушка опубликовала несколько снимков в сторис Инстаграма, где она позирует в столице Италии - Риме. Она показывает интересные места страны и позирует в ресторанах на фоне трюфелей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Неизвестно, зачем отправилась Анна в Рим, возможно, работать. Но на отдых у нее времени хватает, как и на дорогие блюда. Пользователи уже начали активно обсуждать ее дорогой отдых в Италии и очень недовольны таким поведением девушки.

"Пока Анастасия Заворотнюк умирает от рака в Москве, ее дочь Анна катается по Европе и ест трюфели. Вот сейчас девушка в Риме наслаждается местными пейзажами, - написали в одном из телеграмм-каналов.

Ранее мы сообщали, что российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с опухолью мозга, получила надежду на то, что тяжелое заболевание удасться победить.

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Сообщалось, что Муж больной раком Анастасии Заворотнюк делает все, что в его силах, чтобы хоть как-то помочь жене.

Известно, что в последнее время особенно много работать вынужден муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев. Очевидно, лечение актрисы обходится недешево. 6 февраля ему исполняется 49 лет. Его поздравили друзья и коллеги, а тренер Татьяна Тарасова написала трогательное послание фигуристу в своем Инстаграм.

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