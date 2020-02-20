В то время, как миллионы поклонников молятся за выздоровление российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили опухоль мозга, ее дочь расслабляется в Италии

Анна Заворотнюк активно делится кадрами в "сториз" в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Судя по фото, девушка находится в Риме. Она показывает в соцсети достопримичательности и различные яства. В частности, Анна засняла фонтан Треви и Колизей.

Напомним, страшный диагноз звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили почти год назад. Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья. Несмотря на нехватку инфрмации, так как семья старается держать происходящее в тайне, в сеть просочились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.

Затем осенью 2019 года появилась информация, что актрису выписали и перевели в реабилитационный центр, где она проходит процедуры в связи с параличем правой стороны тела.

Папарацци круглосуточно дежурят под стенами центра и заявляют, что в последнее время родные Заворотнюк перестали посещать учреждение. Предполагается, что либо состояние актрисы настолько ухудшилось, что медики запретили визиты, либо же ее выписали. В настоящее время местонахождение актрисы неизвестно.

Отметим, Новый год Заворотнюк отмечала в стенах клиники, несмотря на просьбы родственников отпустить ее домой.

Один скандальный случай, когда родственники "няни" нарушили молчание, пролил немного света на происходящее. Так, в конце декабря прошлого года родственники накинулась на журналиста, назвавшего страшный недуг Анастасии - выдумкой. Близкие актрисы назвали журналиста "неуважаемым писакой" и пожелали ему того же, через что проходит звезда. Правда, за резкость попросили прощения.

Напомним, Заворотнюк неожиданно решила прервать молчание, этого ждали все

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