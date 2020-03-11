Регина Тодоренко решила показать, как работает над новым проектом в домашнем виде

На съемках своих шоу, а также во время принятия участия в различных светских мероприятиях Регина неизменно появляется в стильных образах, удивляя самыми разнообразными косюмами, пишет Рoliteka.net.

Несмотря на большую любовь к стильным образам иногда звезда позволяет себе расслабиться и появиться на публике в домашнем виде безо всяких украшений.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм артистка решила показать себя во время работы над новым проектом. Причем позировала Тодоренко в студии без бус и серьег и грамма косметики на лице.

В качестве дополнения к светло-бежевому свободному костюму Регина надела на голову только черно-белую повязку в мелкий горошек. В ролике также можно услышать, что Регина забавно смеется и говорит: "Вот так работаю!"

Ранее же телеведущая решила опубликовать в социальной сети Инстаграм необычный кадр с супругом Владом Топаловым, засветившись во время поцелуя.

Так, на представленном кадре Регина застыла в милом поцелуе вместе с Владом, однако это оказалось постановочным кадром, сделанным ради рекламы зубной пасты:

«Больше, чем целоваться я люблю участвовать во всяких челленджах и баттлах. Круто, когда можно все совместить в #closeupбаттлпоцелуев , который сейчас в самом разгаре ! Пока лидирует Астрахань, а Пятигорск и Ярославль поджимают, но еще есть время стать участниками - ваш город может получить статус #ГородПоцелуев, а вы - классные призы!

Даже у маленького города есть все шансы на победу, ведь победитель будет определен с учётом не только количества постов, но и размера города! Желаю победы, и давайте всех зацелуем, ведь Весна уже пришла… 😊», – написала Регина, получив бурную реакцию пользователей сети.

«Задолбали ваши рекламы🤬😡😡🤬😡🤬🤬😡», «Не понравилась паста. Как и полоскалка для рта. Мало концентрированное всё, а стоит дорого», «А еще больше я люблю рекламу всего подряд», «Понимаю, реклама ваш хлеб, но вы сами пользуетесь, что рекламируете? Не уважительно как-то, по отношению к поклонникам», «Очень вовремя реклама🤦‍♀️ Ударим поцелуями по Коронавирусу. Нас он не обошел, всегда кажется, что случится не с тобой».

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