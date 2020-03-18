Известная украинская певица Настя Каменских показала новое фото в Инстаграм

На фото Настя позирует в белых штанах и кофте. У нее на колене сидит маленькая собака, которую она обняла рукой. А сама Каменских в этот момент читает какую-то книгу. Волосы у певицы были в этот раз распущены. На фоне можно увидеть диван, подушки, комнатные растения и другие атрибуты интерьера. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"В разные периоды жизни мне в руки попадались книги, которые помогали осознать многие вещи и изменили мою жизнь в той или иной степени.

Хочу поделиться ими и с вами. Сохраняйте пост, чтобы не потерять", - написала Настя под фото.

Фанаты успели поставить более 60 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Точно. Вредно не мечтать", ""Как перестать беспокоится и начать жить " Дейл Карнеги", "Радикальное прощение...это начало моего пути", "Насколько это удивительно!Я сейчас держу в руках книгу "7 навыков.." и собираюсь почитать перед сном", "Супер, все прочитано, но что то кусает как прежде", "Настен, а когда о свадебном вашем платье выйдет влог? Обещали ведь, а уже больше чем полгода прошло", "Спасибо за полезную информацию".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица Настя Каменских показала, как занимается дома из-за карантина.

После того, как звезда вынуждено отправилась на карантин из-за коронавируса, она решила разнообразить домашние будни и представить полную тренировку в социальной сети. Кадром по завершению занятия в дома звезда поделилась несколько часов назад.

«Как же приятно, что мой прямой эфир с утренней тренировкой посмотрели так много людей! И что многие потом поблагодарили за упражнения, за то, что расшевелила утром и смотивировала тренироваться дальше. А значит - вы не просто смотрели эфир, а делали упражнения вместе со мной!", - написала атристка.

Напомним, Каменских в коротком топе соблазнила влажным фото после тренировки

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