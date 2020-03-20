34-летняя российская актриса Екатерина Шпица призвала полонников "не грустить" в связи с карантином и опубликовала откровенные фото

Как передает Politeka.net, девушка поделилась снимками в своем микроблоге в Инстаграм. На одном из них красотка предстала в купальнике на пляже. Катя держала в руках и чистила апельсин. Правда поклонники обратили внимание больше на ее манящие округлости, и не только касаемо бюста - некоторые задались вопросом, не беременна ли она часом, глядя на "увеличившийся" живот.

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"Ребята, не грустим! Съешьте мандаринку или апельсинку или чаю сладкого с лимоном выпейте 😊А ещё классная вещь - цитрусовый гель для душа! Эти ароматы поднимают настроение!", - поделилась актриса, отметив, что фото архивное, и в настоящее время она в Москве.

Поклонники бурно обусждают пост Шпицы: "А у многих есть аллергия на цитрус ... например я"; "Гель для душа тоже сьесть?🙈🙈"; "Есть ощущение, что когда-то однажды Боги перестали гневаться и решили подарить миру что-то прекрасное 🤗"; "Прочитала и вспомнила, что есть мандаринка, надеюсь поможет 😉"; "Лучше водки"; "Я одна вижу округлившийся животик?"

На этом "раздетом" фото Катя не остановилась и опубликовала еще одно. Актриса предстала в легком платье белого цвета, застыв в пикантный момент. Девушка кружилась так, что юбка задралась практически до неприличия.

"Думайте о хорошем 😊 Не качайте маятник. Белый - цвет надежды.", - подписала кадр звезда.

"Красивое фото, и Вы на нем такая интересная, выражение лица. Мне нравится)"; "Ух ты какая!!! 👏👍🌹"; "Я бы женился на тебе, Екатерина!!"; " Сек*уальная дюймовочка😍❤️"; "Мать честная ! Вот это да ! Классное фото ! И Катерина обворожительна,а кстати белый тебе очень идёт", - пишут в комментариях.

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