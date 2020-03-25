Как известно, в начале марта принц Гарри и Меган Маркл посетили Великобританию, чтобы в последний раз перед отречением принять участие как члены королевской семьи в официальных мероприятиях

Однако, герцог Сассекский успел не только порадовать бабушку, королеву Елизавету II, своим присутствием на приему в честь Дня Содружества 9 марта. Гарри также побывал на тайной вечеринке, которую ему устроили друзья. Примечательно, что к этому времени Меган уже покинула пределы Великобритании и вернулась к маленькому сыну Арчи в Канаду.

Сюрпризом на вечеринке для Гарри стало появление его бывшей пассии Челси Дэви, с которой они встречались пять лет. Поговаривали о возможной женитьбе, но не случилось. Экс-возлюбленная якобы бросила Гарри из-за сильного внимания журналистов и общественности к жизни внука королевы.

«Гарри сиял, когда вошел в комнату. Его там все ждали. Он не мог поверить своим глазам, когда увидел Челси. Гарри был очень взволнован и крепко обнял ее», — рассказали источники из окружения принца.

Судя по всему, Меган в курсе всего, что происходило и происходит между супругом и его бывшей девушкой, и не ревнует. Дэви даже присутствовала у них на свадьбе.

«Меган доверяет ему, но на вечеринке многие шутили, что она может вычислить Гарри по GPS и приехать за ним. Для Гарри эта вечеринка стала своеобразной передышкой: ему было важно знать, что рядом находятся близкие люди, которые заботятся о нем», — подчеркнул инсайдер.

Ранее мы сообщали, герцоги Сассекские вовсю готовятся к моменту, когда уже больше не будут носить королевские титулы (последний день 31 марта этого года). На днях на сайте благотворительной организации Smart Works, где патроном служит Меган Маркл, исчезли все упоминания о ней, как о королевской особе (одно из уловий Елизаветы - никаких упоминаний о королевской семье в названиях фондов, компаний и т.п., то есть в делах, связанных с финансами).

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.