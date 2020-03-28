Регина Тодоренко появилась вместе со своим супругом Владом Топаловым на улице во время романтической прогулки

После того, как был введен карантин, Регина осталась дома с сыном и супругом, однако не оставила работу и продолжает снимать проект "Пятница с Региной", а также активно вести социальную сеть Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Не отстает от возлюбленной и муж Регины. В этот раз Влад Топалов обеспокоил социальную сеть заявлением, которое оставил под романтичным фото с Региной.

«Друзья, товарищи и просто интересующиеся! В понедельник вечером мы с Региной Петровной выйдем в прямой эфир. У нас будет серьезный разговор! На разные темы. Его мы, конечно, перемешаем с музыкальными номерами и лицедейством! Давайте ориентироваться на 18:00 , а там уточнимся ближе к делу, тк сейчас крайне сложно что-то планировать наверняка🤷🏻‍♂️🤔😏🤦🏻‍♂️ #владтопалов #vladtopalov #буднитт», - пишет Тодоренко.

Вот что ответили поклонники:

«Очень хочется чтоб вы рассказали о себе о своих планах совместных...», «Милоооо❤️», «Большой и чистой любви Вам», «КРАСАВЦЫ!!!🤗🥰💞💯», «Лумумба🔥», «Негр», «Влад, это очень интересно не болейте удачи тебе ♥️🐼🐻🥰», «Блин, блинский опять пропусти Вас в Питере😭», «негр ))».

До этого Регина отметила, поскольку ей не хотелось бы оставаться в стороне от работы, она активно мониторит СМИ, отмечая, что раз информационное поле продолжает работать, то все не так плохо.

«#телИк #интернет #радио Пока еще работают...ведь все вышеперечисленное означает , что мы останемся в информационном поле! Поэтому я стараюсь быть максимально полезной и снимать самые необходимые сюжеты ! Расскажите, вы уже на карантине иди ещё работаете? #coronavirus», - написала Тодоренко.

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