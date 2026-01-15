Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує стабільну роботу служб і відповідає фактичним витратам підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

У Заводській громаді переглянули ставки на вивіз та обробку побутових відходів. Причиною стало зростання витрат на ремонт спеціалізованого транспорту та закупівлю матеріалів.

Місцева рада пояснила, що попередні тарифи не покривали фактичних видатків підприємства, що створювало ризик перебоїв у роботі системи. Нові ставки дозволяють підтримувати регулярне прибирання та належний санітарний стан території громади.

Для мешканців багатоповерхівок плата зросте на 14,95 грн — до 48,80 грн на людину. Власники приватних будинків сплачуватимуть 37 гривень замість 25. Тарифи для бюджетних установ підвищуються на 2,55, для інших споживачів — на 2,94.

Рішення ухвалене на основі економічних розрахунків комунального підприємства. Громадяни можуть надсилати пропозиції або зауваження безпосередньо до КП «Заводське-2010» або через електронну пошту.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує стабільну роботу служб і відповідає фактичним витратам підприємства, підтримуючи якість обслуговування.

Мешканцям радять планувати сімейний бюджет, вчасно оплачувати рахунки та стежити за офіційними повідомленнями. Для соціально вразливих категорій передбачені субсидії та пільги, які частково компенсують додаткові витрати.

