Прогноз погоды на 10 дней в Харькове предполагает преимущественно морозные и малоснежные условия.

Синоптики обнародовали прогноз погоды на 10 дней в Харькове, охватывающий период с 15 по 24 января, сообщает Politeka.

Появился он на сайте в Метеофоре .

Температуры будут оставаться ниже нуля, а ветер будет менять направление от северного к южному.

В четверг, 15 января, прогреется до -11 °C, ветер северо-восточный, порывы до 6 м/с. На следующий день температура будет держаться около –10 °C, с подобным направлением воздуха. В субботу мороз усилится до -14 °C, что будет сопровождаться слабым осадком 0,2 мм.

В воскресенье, 18 числа, столбик термометра поднимется до -8 °C, ветер сменит направление на северо-западное со скоростью 5 м/с. Понедельник ожидается холодным, до -14 °C, без осадков. Во вторник и среду, 20–21 января, термометры покажут –11…–15 °C, ветер преимущественно северный, порывы до 9 м/с.

Во второй половине периода морозы будут немного ослабевать. С 22 по 24 число температура будет колебаться от -8 до -14 °C. Осадки почти отсутствуют, лишь небольшой снег в количестве 0,1 мм. Южный поток воздуха будет достигать 6 м/с в пиковые дни.

По прогнозу синоптиков, основная опасность этого периода – сильные морозы. Жителям рекомендуют тепло одеваться, ограничить пребывание на открытом воздухе в ночные часы и внимательно следить за обновлениями, чтобы планировать передвижение и повседневные дела в соответствии с погодными условиями.

Таким образом, прогноз погоды на 10 дней в Харькове предполагает преимущественно морозные и малоснежные условия., с минимальными осадками, что делает условия предполагаемыми, но холодными для жителей города и области.

