Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільну роботу служб.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

У Заводській громаді переглянули ставки на вивіз та обробку побутових відходів. Причиною стали зростання витрат на ремонт спеціалізованого транспорту та закупівлю матеріалів.

Місцева рада пояснила, що попередні тарифи не покривали фактичних витрат підприємства, що створювало ризик перебоїв у роботі системи. Нові ставки дозволяють забезпечувати регулярне прибирання та підтримувати належний санітарний стан території громади.

Для мешканців багатоповерхівок плата зросла на 14,95 грн — до 48,80 грн на людину. Власники приватних будинків сплачуватимуть 37 грн замість 25. Тарифи для бюджетних установ підвищено на 2,55 грн, для інших споживачів — на 2,94.

Рішення ухвалене на основі економічних розрахунків комунального підприємства. Громадяни можуть надсилати пропозиції або зауваження безпосередньо до КП «Заводське-2010» або через електронну пошту.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільну роботу служб і відповідає реальним витратам підприємства, підтримуючи якість обслуговування.

Мешканцям радять планувати сімейний бюджет, вчасно оплачувати рахунки та відстежувати офіційні повідомлення. Для соціально вразливих груп передбачені субсидії та пільги, які частково компенсують додаткові витрати.

