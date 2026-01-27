Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі збільшенням витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради.

З нового року жителі територіальних громад отримують платіжки з оновленими ставками на воду.

Згідно з розпорядженням обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306, для комерційних споживачів тариф становить 24,44 грн за кубометр без ПДВ і 29,33 із податком.

Для населення, яке не займається господарською діяльністю, ціна піднялася до 45,54 грн без ПДВ та 54,65 грн із ПДВ. Вартість водовідведення для цієї категорії складає 44,74 грн без ПДВ і 53,69 грн із податком.

У повідомленні зазначено, що місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування КП «Облводоканал». Підприємство обслуговує лише інші територіальні громади області.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі збільшенням витрат на електроенергію, ремонт обладнання та придбання матеріалів, необхідних для стабільної роботи систем.

Мешканцям радять планувати витрати, перевіряти платіжки та стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути непорозумінь і забезпечити безперебійну подачу ресурсів.

Своєчасна оплата гарантує стабільне водопостачання та надійну роботу водовідведення для всіх громадян.

