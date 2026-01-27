Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу с 1 января 2026 г., сообщает Politeka.
Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода, сообщает КП «Облводоканал» Запорожского областного совета.
С нового года жители территориальных общин получают платежки с обновленными ставками на воду.
Согласно распоряжению областной военной администрации от 24 декабря 2025 г. №1306, для коммерческих потребителей тариф составляет 24,44 грн за кубометр без НДС и 29,33 с налогом.
Для населения, не занимающегося хозяйственной деятельностью, цена поднялась до 45,54 грн без НДС и 54,65 грн с НДС. Стоимость водоотвода для этой категории составляет 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с налогом.
В сообщении отмечено, что город Запорожье не входит в зону обслуживания КП «Облводоканал». Предприятие обслуживает только другие территориальные общины области.
Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с увеличением затрат на электроэнергию, ремонт оборудования и приобретение материалов, необходимых для стабильной работы систем.
Жителям советуют планировать расходы, проверять платежки и следить за официальными сообщениями во избежание недоразумений и обеспечить бесперебойную подачу ресурсов.
Своевременная оплата гарантирует стабильное водоснабжение и надежную водоотводную работу для всех граждан.
