З метою попередження аварій будуть проводити планові роботи, тому складено графіки відключення світла у Київській області на 4 лютого.

Українцям склали додаткові графіки відключення світла у Київській області, що будуть діяти 4 лютого через роботи енергетиків, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи з 6.00 год. до 18:00 год. в селі Микуличі. Знеструмлені будуть деякі будинки за адресами:

Архітектора Городецького; Багряного Івана; Залізнична; Зелена; Івана Франка; М.Коцюбинського; Озерна; Парникова; Стадіонна; Яблунева; Яковенка.

В селі Гайши також вводяться додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять частину будинків на вулицях:

08:30–14:30: Вишнева; Гайова; Завірська; Переяслівська; Садова; Стаднійчука Івана.

12:00–18:00: Гайова; Переяслівська; Покровська; Польова; Садова; Стаднійчука Івана.

В межах Миронівської територіальної громади енергетики проводитимуть планові роботи. Через це буде відключення електроенергії з 09:00 до 15:00 в селі Карапиші. Вимкнення триватимуть у деяких будинках на вулицях:

Н. Кривошеї, Сагайдачного.

«ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання з 6 до 17 години в таких населених пунктах:

с. Рославичі: вул. Андріївська, вул. Васильківська, вул. Дачна, вул. Долинівка, вул. Долинова, вул. Круглицька, вул. Сонячна, вул. Щаслива, пров. Лазурний, пров. Скіфський, узвіз Козацький.

с. Гвоздів: вул. П. Сагайдачного, СТ "Левада".

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: українцям обіцяють підтримку, хто в списку отримувачів.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які вікові надбавки передбачені у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: нові ціни вже відомі.