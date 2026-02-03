В целях предупреждения аварий будут проводить плановые работы, поэтому составлены графики отключения света в Киевской области на 4 февраля.

Украинцам составили дополнительные графики отключения света в Киевской области, которые будут действовать 4 февраля из-за работ энергетиков, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на Киевские региональные электросети.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК «Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы с 6.00. до 18:00 час. в селе Мыкулычи. Обесточены будут некоторые дома по адресам:

Архитектора Городецького; Багряного Ивана; Зализнычна; Зелена; Ивана Франка; М.Коцюбынського; Озерна; Парныкова; Стадионна; Яблунева; Яковенка.



В селе Гайши вводятся дополнительные графики отключения света. Они охватят часть домов на улицах:

08:30–14:30: Вышнева; Гайова; Заирська; Переясливська; Садова; Стаднийчука Ивана.

12:00–18:00: Гайова; Переясливська; Покровська; Польова; Садова; Стаднийчука Ивана.

В рамках Мыроновского территориального общества энергетики будут проводить плановые работы. Поэтому будет отключение электроэнергии с 09:00 до 15:00 в селе Карапыши. Выключения будут продолжаться в некоторых домах на улицах:

Н. Крывошеи, Сагайдачного.

"ДТЭК" сообщает о проведении плановых профилактических работ на объектах электрических сетей. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение с 6 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с. Рославычи: ул. Андріївська, ул. Васылькивська, ул. Дачна, ул. Долынивка, ул. Долинова, ул. Круглыцька, вул. Сонячна, ул. Щаслыва, пров. Лазурный, пров. Скифський, узвиз Козацькый.

с. Гвоздив: ул. П. Сагайдачного, СТ "Левада".

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Киевоблэнерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».

