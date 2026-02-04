Графіки відключення світла в Одеській області на 5 лютого вводять через тимчасові заходи енергетиків.

Українцям оприлюднили додаткові графіки відключення світла в Одеській області, що будуть діяти вже на 5 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Одеські електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 8 до 19 години в селі Гвоздавка Перша. Знеструмлення стануться в будинках, що знаходяться на вулицях:

Балтська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9;

Бузкова — 1, 2, 3, 4, 9;

Дачна — 1, 4, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 28;

Енергетична — 170, 171;

Зоряна — 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44;

Надії — 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;

Одеська — 1, 2;

Радісна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

Садова — 1, 2;

Святкова — 1, 2;

Сонячна — 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83;

Сонячний пров. — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Тихий пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електромережах, «Одеські електромережі» проведе профілактичні роботи у межах Новоборисівської сільської територіальної громади. У зв’язку з цим тимчасово припиняється подача електроенергії у таких населених пунктах:

село Новоборисівка, вулиця Лісова – 5 лютого 2026 року з 8:00 до 19:00;

село Мигаї, селище Мигаєве – 5 лютого 2026 року з 8:00 до 19:00.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

