Грошова допомога для ВПО в Одеській області буде виплачуватися ще одній категорії українців, виплати планується призначати з лютого, передає Politeka.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Козир.

За його словами, допомога охопить дітей внутрішньо переміщених осіб та складатиме 3 000 грн на місяць.

Нова програма передбачає підтримку понад 400 тисяч дітей по всій країні. Необхідні кошти у розмірі близько 7 млрд грн планується залучити шляхом перерозподілу раніше не використаних або мінімально задіяних державних програм. Виплати будуть надаватися усім дітям ВПО без винятків, незалежно від рівня доходів їхніх родин.

Ця грошова допомога в Одеській області є частиною державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, які через війну були змушені покинути свої домівки. Вона носить кризовий характер, є тимчасовою та спрямована на тих, хто найбільше потребує фінансової допомоги. Виплати допомагають забезпечити базові потреби та покращити умови проживання ВПО у безпечних регіонах країни.

Допомога призначається на шість місяців для кожної сім’ї. Згодом уряд періодично продовжує дію програми. Наразі чинна програма діятиме до кінця лютого 2026 року.

Виплати можуть отримувати лише найбільш вразливі категорії ВПО: люди з інвалідністю І–ІІІ груп, сім’ї з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються – до 23 років), а також сім’ї, у складі яких залишилися лише непрацездатні особи. Допомогу нараховують щомісяця одному з членів сім’ї – уповноваженій особі. Розрахунок проводиться на кожного члена родини: для дітей та осіб з інвалідністю – 3 000 грн, для інших осіб – 2 000 грн.

Таким чином, грошова допомога для ВПО в Одеській області розширює охоплення внутрішньо переміщених осіб і допомагає забезпечити їхні базові потреби, підтримуючи сім’ї, які через війну втратили стабільний дохід та змушені жити в нових умовах.

