Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области расширяет охват внутри перемещенных лиц и помогает обеспечить их базовые потребности.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет выплачиваться еще одной категории украинцев, выплаты планируется назначать с февраля, передает Politeka.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Козырь.

По его словам, помощь охватит детей внутри перемещенных лиц и будет составлять 3 000 грн в месяц.

Новая программа поддерживает более 400 тысяч детей по всей стране. Необходимые средства в размере около 7 млрд. грн. планируется привлечь путем перераспределения ранее не использованных или минимально задействованных государственных программ. Выплаты будут предоставляться всем детям ВПЛ без исключений, независимо от уровня доходов их семей.

Эта денежная помощь в Одесской области является частью государственной поддержки внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома. Она носит кризисный характер, является временной и направлена ​​на тех, кто больше нуждается в финансовой помощи. Выплаты помогают обеспечить базовые потребности и улучшить условия проживания ВПЛ в безопасных регионах страны.

Помощь назначается на шесть месяцев каждой семье. Впоследствии правительство периодически продолжает действие программы. Теперь действующая программа будет действовать до конца февраля 2026 года.

Выплаты могут получать только наиболее уязвимые категории ВПЛ: люди с инвалидностью I–III групп, семьи с детьми до 18 лет (если дети учатся – до 23 лет), а также семьи, в составе которых остались только нетрудоспособные лица. Помощь насчитывают ежемесячно одному из членов семьи – уполномоченному лицу. Расчет производится на каждого члена семьи: для детей и лиц с инвалидностью – 3000 грн, для других лиц – 2000 грн.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области расширяет охват внутренне перемещенных лиц и помогает обеспечить их базовые потребности, поддерживая семьи, которые в результате потеряли стабильный доход и вынуждены жить в новых условиях.

