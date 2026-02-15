Графіки планових відключень електроенергії в Сумах будуть діяти тиждень з 16 по 22 лютого, обмеження здійснюватимуться у визначені години.

У Сумах на тиждень з 16 по 22 лютого заплановані відключення електроенергії на десятках вулиць через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки планових відключень електроенергії в Сумах будуть діяти тиждень з 16 по 22 лютого, обмеження здійснюватимуться у визначені години.

16.02.2026 не буде електрики з 8 до 16 години в Сумах через планові роботи, проте додаткові обмеження охоплять лише наступні адреси:

Івана Сірка — 37, 37А, 37Б, 37В, 41, 43, 45

Михайла Лушпи — 2, 32/1, 34, 38, 40, 54

Героїв Крут — 40/1

Збройних Сил України — 21

Григорія Сковороди — 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22

Лізи Чайкіної — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 14

Білопільський Шлях — 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18/2, 4

Козацький — 12, 13Z, 18, 31Z, 32, 600Z

Конотопська — 1А, 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

8 Березня — 22, 22А, 24

Троїцька — 10, 12, 14, 16, 16/2, 16В, 20

Суханівський — 1, 2, 4, 6, 8, 10

Патріотів України — 1, 9, 13, 15, 17, 22, 26, 26А, 29

Олени Пчілки — 1, 18, 20, 22, 22А

Пелагеї Литвинової-Бартош — 6

17.02.2026 знеструмлення також плануються в десятках будинках з 8 до 16 години, що знаходяться на вулицях:

Травнева — № 1–21, 23, 25 (вкл. 17А)

Тростянецька — № 1–107 (вкл. 2/1, 3А, 3Б, 5А, 41/2, 43А, 60А, 60Б, 61А, 70А, 76/1)

Урожайна — № 1–105 (вкл. 33А, 51Б, 69/1, 83А, 89/1, 93А)

Харківська — № 40, 40/1, 40/2, 402А, 42, 44, 44А, 46, 46/1, 54, 54/1, 54А, 54Б, 56/1, 58, 58/1, 58А, 58Б, 58В, 58Г, 66, 69, 71, 73, 73/2, 73/3, 75, 78, 78/1, 79, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 110

Черкаська — № 1А, 9

Широка — № 2, 4, 6, 13, 15, 15А

Паркова — № 1, 2, 4, 4/1, 6, 6/2, 8, 10

Польова — № 1–17, 38, 40 (вкл. 3А, 6/1, 9А, 11А)

пров. Пришибський — № 1–3

18.02.2026 тимчасові знеструмлення охоплять низку вулиць міста з 10 до 16 години через планові роботи. Зокрема, світло вимикатимуть в будинках:

Руднєва — № 2–76 (вкл. 6А, 12А, 28А, 31/2, 34А, 40А, 43А, 54А, 60/1, 62А, 69/1, 69/2), 77, 78, 78А, 79, 81

Юрія Липи — № 91/2

Ярославни — № 21

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сум рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

