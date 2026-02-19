Енергетики Рівненської області оприлюднили детальний перелік населених пунктів і вулиць, де 20 лютого заплановані графіки відключення світла.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 20 лютого охоплять частину населених пунктів, адже в цей день діятимуть профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Енергетики Рівненської області оприлюднили детальний перелік населених пунктів і вулиць, де 20 лютого заплановані графіки відключення світла. Такі вимкнення пов’язані з проведенням технічного обслуговування електромереж, модернізацією обладнання та іншими заходами, спрямованими на підвищення надійності та стабільності роботи енергосистеми регіону.

З 9:00 до 17:00 у селі Бармаки електропостачання буде тимчасово відсутнє в будинках на певних вулицях:

Хутір Бармацький – 5, 9

Ясна – 5

У селі Великий Житин в цей же час, з 9 до 17 години, плануються відключення світла на окремих адресах:

Березова – 28

Бригадна – 3, 7

Грунтова – 28, 4

Зелена – 1, 100А, 104, 105, 107, 108, 109, 10Б, 110, 112, 114, 116, 11а, б, в, 138, 154, 15б, 16, 17, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 26, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 4, 40, 42, 45, 47, 48, 48А, 5, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 60А, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 8, 80, 82, 86, 87, 88, 91, 95, 98

Л. Українки – 4, 6

Набережна – 12

Олексія Ненаткевича – 10

Покровська – 17, 19

Садова – 1, 6, 8

Садовий – 1, 2, 5, 8Б, 8б

Шевченка – 1, 10, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28б, 29а, 3, 30В, 31, 32, 33, 37, 39, 39-А, 4, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 6, 60, 61, 62, 7, 80

У селі Малий Житин графіки вимкнень також діятимуть з 9:00 до 17:00 на визначених вулицях:

Берегова – 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 2А, 30, 32, 32A, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 8, 82

Вишнева – 11, 19, 23, 25

Княгині Ольги – 1, 1А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17А, 17Б, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46А, 47, 48, 48А, 5, 50, 51, 51-А, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 76, 79, 8, 80

Польова – 1, 11, 11-А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 29Б, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49А, 5, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 79, 9

Приходька – 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 29, 2А, 3, 31, 35, 37, 39, 4, 41, 41Б, 43, 43А, 45, 6, 7, 7А, 8, 9

У населеному пункті Яблуне протягом цього періоду електропостачання буде обмежене з 9 до 17 години на конкретних адресах:

Сільська – 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 18, 19А, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 3/2, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 6, 8, 8А, 9

Тиха – 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 8

Фрунзе – 19

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

