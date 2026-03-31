Графіки відключення світла у Сумах впроваджені на частину днів квітня через планові та профілактичні роботи в межах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

У Сумах на квітень вводять графіки відключення світла через проведення технічного обслуговування мереж і профілактичних робіт. Енергетики повідомляють, що знеструмлення відбуватиметься у визначені години відповідно до затвердженого розкладу.

У Сумах вводяться графіки відключення світла на квітень, які будуть доповнюватись, враховуючи ситуацію в енергомережі.

01.04.2026 року з 08:00 до 17:00 години триватимуть відключення в будинках за адресами:

Довженка — 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 57

Григорія Давидовського — 2, 4, 6, 8, 10, 11/3, 12

Горовий — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Горова — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 66, 68, 70

02.04.2026 року з 08:00 до 16:00 у частині міста буде тимчасово відсутнє електропостачання. Відключення торкнуться будинків за окремими адресами.

Лихвинська Стінка — 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36/1

Лебединська — 3, 11, 13, 19.

03.04.2026 року з 08:00 до 15:00 години будуть тривати вимкнення за такими адресами:

8 Березня — 5

Лебединська — 19, 19/3

Герасима Кондратьєва — 168

Виноградний — 1, 1/2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Виноградна — 5, 19, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 89, 126, 140

Веретенівська — 1, 58

САД. ТОВ-ВО "Тепличний" — 118А, 149А

07.04.2026 року з 08:00 до 16:00 години триватимуть додаткові вимкнення, які охоплять такі адреси:

Лінійна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 13/2

Богуна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Черкаська — 4

Харківська — 58/1, 92, 94, 96, 98, 98/2, 100, 102, 103/1, 105, 107, 107/1, 111/2, 111/5

Миру — 11, 13, 15, 17, 24, 26, 28, 30

Промислова — 1, 1А

Нижньосироватська — 54, 57

Миргородська — 2, 6

Марко Вовчок — 1, 3, 5

08.04.2026 року з 08:00 до 16:00 години вимикатимуть електрику через профілактичні роботи. Знеструмлення торкнуться таких вулиць:

Нижньосироватська — 58, 59, 60, 61, 61/1, 63

Охтирська — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19/3, 19/4, 20, 22, 24, 24А, 26, 26/2, 27

Лінійна — 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12

Миру — 19, 21, 21/8, 23, 30

Марко Вовчок — 1, 2, 5/2, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15

Серпнева — 2, 5, 7, 9

Харківська — 58/1, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 110

Замостянська — 1

09.04.2026 року з 08:00 до 16:00 години знеструмлять будинки, що розташовані на таких вулицях:

2-га Залізнична — 1, 10, 10/1, 10А, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 26

Залізнична — 16

Тополянська — 14.

Останні новини України:

