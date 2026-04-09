Українців попередили про планові та додаткові графіки відключення світла, що вводяться в частині Чернігова на 10 квітня, пише Politeka.net.
Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».
10 квітня у Чернігові заплановані графіки відключення світла, які стосуватимуться лише окремих районів та вулиць міста. Місцевим жителям рекомендується заздалегідь перевірити перелік адрес, де можливі знеструмлення.
З 09:00–17:00 години будуть вимикати електрику, проте обмеження вводяться тільки в будинках, що розташовані за наступними адресами:
- Андрія Мовчана — 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10
- Білогірська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
- Білоуська — 2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20
- Васильченка — 1, 2, 3, 3а, 4, 10
- Верені — 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11
- Віктора Орленка — 4, 13а
- Вовчка М. — 19, 19а
- Глібова — 2а, 2б, 55
- Гонча — 41, 49, 51, 77, 77а, 77б, 79, 81, 83
- Гребінки — 53, 55, 57, 59, 61, 63, 89, 89а, 89б, 89в, 90, 91, 92, 94, 96
- Григорія Кочура — 1А, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1І, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15
- Дніпровська — 6а, 34а
- Елеваторна — 1, 2, 2В, 4, 4б, 6, 8а, 8Б
- Євгена Гуцала — 2
- Євгена Лоскота — 65, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100
- Забарівська — 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81
- Забарівський — 1, 3, 4
- Заньковецької — 1, 3, 7, 9, 34, 36, 38, 39, 39а, 39б, 39в, 39г, 39д, 39ж, 39з, 39к, 39л, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 46, 50, 52, 58, 60, 62, 64
- Івана Богуна — 41, 41а
- Київська — 13, 21, 26, 26а, 28, 32, 47, 47А, 67а, 69, 71, 71а, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96
- Київський — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12
- Курганна — 41
- Куренівка — 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27
- Куренівський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 24а
- Леоніда Могучова — 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 91
- Льговська — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23
- Любецька — 169, 179, 189, 191А
- Любомира Боднарука — 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11А, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 30, 30А, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49а, 51, 53
- Масанівська — 1
- Миколи Міхновського — 27, 29, 31, 32, 33, 33Д, 34, 35, 36, 37, 37б, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64А, 64Б, 66, 66а, 68, 68а
- Мстиславська — 79
- Незалежності — 11, 17
- Нова — 3, 10, 24, 30, 32
- Перемоги — 108, 108/5, 108/10
- Пилипа Морачевського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 34б, 36, 36а, 36б, 38
- Підводника Китицина — 5А
- П'ятницька — 50, 69, 69А, 71, 71а, 73, 75, 77, 82
- Радіо — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18
- Ревуцького — 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19А, 20, 21, 22, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35
- Ремзаводська — 41, 47, 84
- Садова — 5, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21
- Світанкова — 1, 1А, 2, 2а, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80
- Святомихайлівська — 62, 64, 79, 81
- Славутицька — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29а
- Слов'янська — 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63
- Солов'їна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14
- Солов'їний — 2, 10
- Соснова — 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 22, 24, 26, 28, 76
- Сосновий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- С. Русової — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12а, 13, 15, 23
- Степана Носа — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34
- Степний — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- Степова — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33
- Танкістів — 14
- Хмельницького Б. — 5, 21
- Черкаська — 1а, 3, 5, 6, 8, 10.
