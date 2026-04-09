Українців попередили про планові та додаткові графіки відключення світла, що вводяться в частині Чернігова на 10 квітня, пише Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

10 квітня у Чернігові заплановані графіки відключення світла, які стосуватимуться лише окремих районів та вулиць міста. Місцевим жителям рекомендується заздалегідь перевірити перелік адрес, де можливі знеструмлення.

З 09:00–17:00 години будуть вимикати електрику, проте обмеження вводяться тільки в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Андрія Мовчана — 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10

Білогірська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Білоуська — 2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Васильченка — 1, 2, 3, 3а, 4, 10

Верені — 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11

Віктора Орленка — 4, 13а

Вовчка М. — 19, 19а

Глібова — 2а, 2б, 55

Гонча — 41, 49, 51, 77, 77а, 77б, 79, 81, 83

Гребінки — 53, 55, 57, 59, 61, 63, 89, 89а, 89б, 89в, 90, 91, 92, 94, 96

Григорія Кочура — 1А, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1І, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15

Дніпровська — 6а, 34а

Елеваторна — 1, 2, 2В, 4, 4б, 6, 8а, 8Б

Євгена Гуцала — 2

Євгена Лоскота — 65, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100

Забарівська — 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81

Забарівський — 1, 3, 4

Заньковецької — 1, 3, 7, 9, 34, 36, 38, 39, 39а, 39б, 39в, 39г, 39д, 39ж, 39з, 39к, 39л, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 46, 50, 52, 58, 60, 62, 64

Івана Богуна — 41, 41а

Київська — 13, 21, 26, 26а, 28, 32, 47, 47А, 67а, 69, 71, 71а, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96

Київський — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12

Курганна — 41

Куренівка — 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27

Куренівський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 24а

Леоніда Могучова — 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 91

Льговська — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23

Любецька — 169, 179, 189, 191А

Любомира Боднарука — 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11А, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 27, 29, 30, 30А, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49а, 51, 53

Масанівська — 1

Миколи Міхновського — 27, 29, 31, 32, 33, 33Д, 34, 35, 36, 37, 37б, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64А, 64Б, 66, 66а, 68, 68а

Мстиславська — 79

Незалежності — 11, 17

Нова — 3, 10, 24, 30, 32

Перемоги — 108, 108/5, 108/10

Пилипа Морачевського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 34б, 36, 36а, 36б, 38

Підводника Китицина — 5А

П'ятницька — 50, 69, 69А, 71, 71а, 73, 75, 77, 82

Радіо — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18

Ревуцького — 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19А, 20, 21, 22, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35

Ремзаводська — 41, 47, 84

Садова — 5, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21

Світанкова — 1, 1А, 2, 2а, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Святомихайлівська — 62, 64, 79, 81

Славутицька — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29а

Слов'янська — 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63

Солов'їна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14

Солов'їний — 2, 10

Соснова — 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 22, 24, 26, 28, 76

Сосновий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

С. Русової — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12а, 13, 15, 23

Степана Носа — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34

Степний — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Степова — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33

Танкістів — 14

Хмельницького Б. — 5, 21

Черкаська — 1а, 3, 5, 6, 8, 10.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Чернівцях: що відомо про підняття тарифів.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому саме доступна підтримка.