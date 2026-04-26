Графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 27 квітня по 3 травня діютимуть через планові профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».
Планові та профілактичні технічні роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність електропостачання, тому для впорядкування перебоїв затверджено графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 27 квітня по 3 травня.
27.04.2026 року з 08:30–17:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Кацмазів через планові роботи в електромережах. Знеструмлять будинки на вулицях:
- Абрама — №1, 2, 2/1, 5, 6, 7, 13, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 28/1, 32/1, 39, 41, 42, 43, 47, 47/1, 48, 50, 51, 504
- А. Буйлака — №1, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 24А/1, 24Б, 25/1, 27, 28, 35, 504, 504Н
- Весняна — №1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 503
- Дерибасівська — №7
- Затишна — №8, 9, 9/1, 12, 14, 16, 502
- І. Франка — №22, 501
- Калинова — №1, 3, 6, 7
- Л. Українки — №3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 29
- Майданська — №4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 504
- Миру — №1А, 12, 504
- Першотравнева — №1, 2, 2/1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 500
- Пирогова — №29
- Привітна — №3, 500
- Шляхова — №1, 44, 66, 85, 513Н
29.04.2026 року з 09:00–17:00 години додатково знеструмлять населений пункт Станіславчик. Електрика зникне на наступних вулицях:
- 1 Травня — №1
- Андрія Кузьменка — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 29А, 30, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85
- Коцюбинського — №1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88
- Молодіжна — №1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123
- Польова — №1А, 1Г
- Шкільна — №5, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 506
30.04.2026 року з 09:00–17:00 години населений пункт Браїлів зіштовхнеться лише за окремими адресами:
- Заводська — №41/1
- Космонавтів — №1, 6А, 9А, 50, 148
- Коцюбинського — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9А, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 27А, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41
- Монастирська — №1, 1А, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16/1
- Николаєва — №8, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29
- Поповича — №4, 5, 6, 7, 8, 10
- Рівська — №3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 95А
- Титова — №2
- Центральна — №70, 101
- Чайковського — №4
- пров. Космонавтів — №1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 42, 43, 46, 50, 54, 56, 69, 78, 85, 97, 101, 106, 112, 118, 123, 125, 144.
Останні новини України:
