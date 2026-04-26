Планові та профілактичні технічні роботи призвели до графіків відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 27 квітня по 3 травня.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

27.04.2026 року з 08:30–17:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Кацмазів через планові роботи в електромережах. Знеструмлять будинки на вулицях:

Абрама — №1, 2, 2/1, 5, 6, 7, 13, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 28/1, 32/1, 39, 41, 42, 43, 47, 47/1, 48, 50, 51, 504

А. Буйлака — №1, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 24А/1, 24Б, 25/1, 27, 28, 35, 504, 504Н

Весняна — №1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 503

Дерибасівська — №7

Затишна — №8, 9, 9/1, 12, 14, 16, 502

І. Франка — №22, 501

Калинова — №1, 3, 6, 7

Л. Українки — №3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 29

Майданська — №4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 504

Миру — №1А, 12, 504

Першотравнева — №1, 2, 2/1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 500

Пирогова — №29

Привітна — №3, 500

Шляхова — №1, 44, 66, 85, 513Н

29.04.2026 року з 09:00–17:00 години додатково знеструмлять населений пункт Станіславчик. Електрика зникне на наступних вулицях:

1 Травня — №1

Андрія Кузьменка — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 29А, 30, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Коцюбинського — №1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88

Молодіжна — №1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123

Польова — №1А, 1Г

Шкільна — №5, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 506

30.04.2026 року з 09:00–17:00 години населений пункт Браїлів зіштовхнеться лише за окремими адресами:

Заводська — №41/1

Космонавтів — №1, 6А, 9А, 50, 148

Коцюбинського — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9А, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 27А, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41

Монастирська — №1, 1А, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16/1

Николаєва — №8, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29

Поповича — №4, 5, 6, 7, 8, 10

Рівська — №3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 95А

Титова — №2

Центральна — №70, 101

Чайковського — №4

пров. Космонавтів — №1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 42, 43, 46, 50, 54, 56, 69, 78, 85, 97, 101, 106, 112, 118, 123, 125, 144.

