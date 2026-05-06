Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується одразу в кількох категоріях споживчого кошика, де за останній місяць зміни торкнулися бакалії, м’яса та молочної продукції, передає Politeka.

Станом на початок травня 2026 року гречка демонструє найбільшу динаміку серед круп. Середня ціна становить 75,42 грн за кілограм проти 69,21 грн у квітні. У торгових мережах вартість коливається від 54,90 грн в Auchan до 96,50 грн у Megamarket, що формує значний розрив на ринку.

Інша крупа — пшоно — показує більш стабільну ситуацію. Середній рівень становить 51,75 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше було 51,44 грн. У магазинах ціна варіюється в межах 51,00–52,50 грн, без різких коливань.

М’ясний сегмент також демонструє поступове зростання. Яловичі ребра нині коштують у середньому 278,13 грн за кілограм, тоді як у квітні показник був на рівні 272,04 грн. Різниця між мережами залишається суттєвою: від 239,90 грн до 304,00 грн залежно від магазину.

Молочна продукція змінюється менш різко, однак тенденція зростання зберігається. Вершки “Простонаше” 10% у середньому коштують 38,41 грн за 200 мл, при цьому діапазон цін у роздрібі — від 35,49 до 42,00 грн.

Жировий сегмент додає ще одну позицію до загальної картини. Маргарин “Щедро Вершковий особливий” 72,5% продається в середньому по 42,16 грн за упаковку, з коливаннями від 34,99 до 48,50 грн у різних мережах.

У підсумку подорожчання продуктів у Чернігівській області залишається нерівномірним: частина товарів дорожчає поступово, інші демонструють короткострокові стрибки, однак загальний тренд у більшості категорій спрямований угору.

