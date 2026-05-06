Подорожание продуктов в Черниговской области фиксируется сразу в нескольких категориях потребительской корзины, где за последний месяц изменения затронули бакалею, мясо и молочную продукцию, передает Politeka.

По состоянию на начало мая 2026 г. гречка демонстрирует наибольшую динамику среди круп. Средняя цена составляет 75,42 грн. за килограмм против 69,21 грн. в апреле. В торговых сетях стоимость колеблется от 54,90 грн. в Auchan до 96,50 грн. в Megamarket, что формирует значительный разрыв на рынке.

Другая крупа – пшено – показывает более стабильную ситуацию. Средний уровень составляет 51,75 грн за килограмм, в то время как месяцем ранее было 51,44 грн. В магазинах цена варьируется в пределах 51,00–52,50 грн., без резких колебаний.

Мясной сегмент также показывает постепенный рост. Говяжьи ребра сейчас стоят в среднем 278,13 грн за килограмм, тогда как в апреле показатель был на уровне 272,04 грн. Разница между сетями остается существенной: от 239,90 до 304,00 грн в зависимости от магазина.

Молочная продукция меняется менее резко, однако тенденция роста сохраняется. Сливки "Простонаше" 10% в среднем стоят 38,41 грн за 200 мл, при этом диапазон цен в рознице - от 35,49 до 42,00 грн.

Жировой сегмент добавляет еще одну позицию к общей картине. Маргарин "Щедро Сливочный особенный" 72,5% продается в среднем по 42,16 грн. за упаковку, с колебаниями от 34,99 до 48,50 грн. в разных сетях.

В итоге подорожание продуктов в Черниговской области остается неравномерным: часть товаров дорожает постепенно, другие демонстрируют краткосрочные скачки, однако общий тренд в большинстве категорий направлен вверх.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может претендовать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: надбавки доступны некоторым украинцам, кому их насчитают.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены установлены теперь.