Графіки відключення світла у Вінницькій області на 7 травня будуть тривати за десятками адрес через ремонтно-профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».
З 09:00–17:00 години населений пункт Станіславчик охоплять тривалі графіки знеструмлень. Обмеження будуть діяти на наступних вулицях:
- 1 Травня — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24–25, 27–28, 31, 33–38, 40, 42–45, 47, 49–52, 54, 56–65, 82, 500
- Вишнева — 1–5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 37
- Зарічна — 1–3, 5, 15, 17, 19, 21–22, 24–30, 34, 36–39, 41–42, 45, 47–63, 66–70, 72, 74–75, 77–97, 99–109, 36А
- Леніна — 15, 20, 22, 25–31, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 28А
- Млинки — 2, 4, 10, 501, 501Н
- Набережна — 1–8, 10–12, 14–16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- Центральна — 2А, 10, 13А, 15, 17, 23
- пров. Зарічний — 1–4, 6–7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29
З 09:00–17:00 години в населеному пункті Тарасівка будуть вимикати електрику через профілактичні роботи в мережах. Вони торкнуться окремих вулиць:
- Берегова — 1–3
- Б. Хмельницького — 13
- Жовтнева — 9, 504
- Ковальова — 2–4, 6, 6А, 9, 11–13, 15, 17, 23, 26, 30, 30/1, 518
- Колгоспна — 1–12, 14–16, 19, 24–30, 32, 36–42, 44, 46–47, 49–54, 56–60, 65–68, 70, 76–78, 83, 85–86, 91, 97–99, 98/1, 98/2, 109, 523
- Коцюбинського — 1–2, 4, 6, 9, 16, 22–23, 33, 36, 515
- Л. Українки — 1–2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 511
- Молодіжна — 2–8, 6А, 14, 22, 504
- Перемоги — 1–3, 5–6, 10–11, 20–21, 23, 26, 29, 31–32, 36, 46, 50, 190, 520
- Першотравнева — 1–3, 9–11, 13, 509
- Південна — 1–5, 15, 26, 28, 33, 35, 44–45, 61, 74, 80, 86
- Шевченка — 1, 2А, 4–7, 10–12, 17, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 37, 508
- Шкільна — 1, 4–6, 12–13, 504
З 09:00–17:00 години в населеному пункті Браїлів будуть тривати додаткові відключення. Вони торкнуться окремих вулиць:
- Паркова — 11А
- Закринична — 1–5
- Затишна — 4, 6, 9–11
- Коцюбинського — 1–4, 6, 8
- Першотравнева — 1–7, 9, 11, 13–14, 16–17, 19–21, 23–26, 32, 34–36, 38, 40–42
- Пирогова — 1–2, 4–5
- Польова — 1–25
- Садова — 1–4, 8–14
- Суворова — 1–9, 11
- Шевченка — 1–4, 6–11, 13, 17, 24
- 1 Травня — 19/2.
