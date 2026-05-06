Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 7 травня триватимуть у зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт в електромережах. Завчасно підготувлено деталізований розклад знеструмлень.

З 09:00–17:00 години населений пункт Станіславчик охоплять тривалі графіки знеструмлень. Обмеження будуть діяти на наступних вулицях:

1 Травня — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24–25, 27–28, 31, 33–38, 40, 42–45, 47, 49–52, 54, 56–65, 82, 500

Вишнева — 1–5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 37

Зарічна — 1–3, 5, 15, 17, 19, 21–22, 24–30, 34, 36–39, 41–42, 45, 47–63, 66–70, 72, 74–75, 77–97, 99–109, 36А

Леніна — 15, 20, 22, 25–31, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 28А

Млинки — 2, 4, 10, 501, 501Н

Набережна — 1–8, 10–12, 14–16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

Центральна — 2А, 10, 13А, 15, 17, 23

пров. Зарічний — 1–4, 6–7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29

З 09:00–17:00 години в населеному пункті Тарасівка будуть вимикати електрику через профілактичні роботи в мережах. Вони торкнуться окремих вулиць:

Берегова — 1–3

Б. Хмельницького — 13

Жовтнева — 9, 504

Ковальова — 2–4, 6, 6А, 9, 11–13, 15, 17, 23, 26, 30, 30/1, 518

Колгоспна — 1–12, 14–16, 19, 24–30, 32, 36–42, 44, 46–47, 49–54, 56–60, 65–68, 70, 76–78, 83, 85–86, 91, 97–99, 98/1, 98/2, 109, 523

Коцюбинського — 1–2, 4, 6, 9, 16, 22–23, 33, 36, 515

Л. Українки — 1–2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 511

Молодіжна — 2–8, 6А, 14, 22, 504

Перемоги — 1–3, 5–6, 10–11, 20–21, 23, 26, 29, 31–32, 36, 46, 50, 190, 520

Першотравнева — 1–3, 9–11, 13, 509

Південна — 1–5, 15, 26, 28, 33, 35, 44–45, 61, 74, 80, 86

Шевченка — 1, 2А, 4–7, 10–12, 17, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 37, 508

Шкільна — 1, 4–6, 12–13, 504

З 09:00–17:00 години в населеному пункті Браїлів будуть тривати додаткові відключення. Вони торкнуться окремих вулиць:

Паркова — 11А

Закринична — 1–5

Затишна — 4, 6, 9–11

Коцюбинського — 1–4, 6, 8

Першотравнева — 1–7, 9, 11, 13–14, 16–17, 19–21, 23–26, 32, 34–36, 38, 40–42

Пирогова — 1–2, 4–5

Польова — 1–25

Садова — 1–4, 8–14

Суворова — 1–9, 11

Шевченка — 1–4, 6–11, 13, 17, 24

1 Травня — 19/2.

