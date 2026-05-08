Графіки відключення світла будуть тривати у Дніпропетровській області через планові роботи, що заплановані на 9 травня, в суботу, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.

З'явилися графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 9 травня. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах енергетики будуть проводити профілактичні роботи в межах області.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 09:00 до 18:00 години в селі Сурсько-Литовське. Обмеження будуть на таких вулицях:

Білоруська — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-37, 39-45, 47-55, 57-88, /89А, 91, 93, 93/А, 94-120, 111/А, 116/А

Лісова — №1, 1/Б, 2, 4, 4/А, 5-13, 12/А, 17-19, 18А, 19/Б, 8/А

пров. Білоруський — №1, 1/А

У зв’язку з виконанням планових робіт з 08:00 до 18:00 години 09.05.2026 року буде повністю знеструмленим село Олександрівка.

У Новоолександрівській територіальній громаді Дніпропетровської області також запланували тимчасові відключення електроенергії через проведення профілактичних робіт на електромережах в межах регіону. У зв’язку з проведенням ремонтних планових робіт у суботу, 9 травня 2026 року, у частини жителів тимчасово буде відсутнє електропостачання. Планові відключення триватимуть із 09:00 до 18:00 години.

Зокрема, без світла на цей період залишаться окремі споживачі у селі Кам’янка. Обмеження стосуватимуться території без назви вулиці — об’єкт З/Д16/0074, а також вулиці Ланової.

