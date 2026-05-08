Графики отключения света будут продолжаться в Днепропетровской области из-за плановых работ, запланированных на 9 мая, в субботу, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Днепровские электросети .

Появились графики отключения света в Днепропетровской области на 9 мая. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях энергетики будут проводить профилактические работы в пределах области.

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 09:00 до 18:00 в селе Сурсько-Лытовське. Ограничения будут на следующих улицах:

Билоруська — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-37, 39-45, 47-55, 57-88, /89А, 91, 93, 93/А, 94-120, 111/А, 116/А

Лисова — №1, 1/Б, 2, 4, 4/А, 5-13, 12/А, 17-19, 18А, 19/Б, 8/А

пров. Билоруськый — №1, 1/А

В связи с выполнением плановых работ с 08:00 до 18:00 часов 09.05.2026 года будет полностью обесточена село Олександривка.

В Новоалександровском территориальном сообществе Днепропетровской области также запланировали временные отключения электроэнергии из-за проведения профилактических работ на электросетях в пределах региона. В связи с проведением ремонтных плановых работ в субботу, 9 мая 2026 года, у части жителей временно отсутствует электроснабжение. Плановые отключения будут продолжаться с 09:00 до 18:00.

В частности, без света в этот период останутся отдельные потребители в селе Камянка. Ограничения будут касаться территории без названия улицы - объект З/Д16/0074, а также улицы Лановой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как получить помощь.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: в супермаркетах переписали ценники.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что происходит на рынке.