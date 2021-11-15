ВАЗ-2108 продовжує радувати автолюбителів у всьому світі-фото унікального ретроавтомобіля публікують справжні цінителі радянського автопрому.
У момент своєї появи трьохдверний хетчбек ВАЗ-2108 не був популярним-відомо, що автомобіль вперше з'явився в 1984 році і серед водіїв отримав назву "вісімка".
Фото ексклюзивної "ранньої" Лади 2108 з міста Мінська показав на фото паблік "retro_cars_ussr" в Instagram.
Автор публікації повідомив, цей спочатку ВАЗ-2108 не був популярним, так як у свідомості радянської людини повноцінний сімейний автомобіль повинен був мати мінімум чотири двері.
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До переднього приводу люди також ставилися з недовірою.
Тільки через роки сімейство цих автомобілів стало неймовірно популярним.
"У батька така була, 1984-го року, куплена була в січні 1985-го. Колір липа Зелена, движок 1,3, коробка 4-х ступка, світло-коричневий салон. Батько її ласкаво називав"коник". Продали в 1993-му році", "цікаво те, що дев'яток в такому кольорі я не бачив. А ось восьмак парочку зустрічав", - діляться історіями в коментарях автолюбителі.
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