Спочатку цей автомобіль не був популярним

ВАЗ-2108 продовжує радувати автолюбителів у всьому світі-фото унікального ретроавтомобіля публікують справжні цінителі радянського автопрому.

У момент своєї появи трьохдверний хетчбек ВАЗ-2108 не був популярним-відомо, що автомобіль вперше з'явився в 1984 році і серед водіїв отримав назву "вісімка".

Фото ексклюзивної "ранньої" Лади 2108 з міста Мінська показав на фото паблік "retro_cars_ussr" в Instagram.

Автор публікації повідомив, цей спочатку ВАЗ-2108 не був популярним, так як у свідомості радянської людини повноцінний сімейний автомобіль повинен був мати мінімум чотири двері.

До переднього приводу люди також ставилися з недовірою.

Тільки через роки сімейство цих автомобілів стало неймовірно популярним.

"У батька така була, 1984-го року, куплена була в січні 1985-го. Колір липа Зелена, движок 1,3, коробка 4-х ступка, світло-коричневий салон. Батько її ласкаво називав"коник". Продали в 1993-му році", "цікаво те, що дев'яток в такому кольорі я не бачив. А ось восьмак парочку зустрічав", - діляться історіями в коментарях автолюбителі.

Нагадаємо, що українець перетворив "горбатий" Запорожець на машину преміум-класу, відео.

Раніше Politeka повідомляла про новому "Запорожці"за півмільйона: українцям показали вітчизняний кросовер, фото.

Також Politeka писала, що "лежачі поліцейські" завдають непоправної шкоди українцям:з'явилася альтернатива, фото.