Mitsubishi Outlander 2022 року тепер дійсно конкурентоспроможний в класі компактних кросоверів.

Про це повідомляє портал "caranddriver.com".

У Mitsubishi Outlander 2022 схожа платформа і механічні деталі з новим Nissan Rogue, в тому числі нічим не примітний чотирициліндровий силовий агрегат потужністю 181 к.с. Mitsubishi також розширює список функцій Outlander і наділяє його спортивними манерами водіння.

Інтер'єр Mitsubishi Outlander 2022 роки також значно покращений, з елегантним простим дизайном і значно більш приємними матеріалами. Крім того, існує цілий ряд нових функцій підключення і технологій допомоги водієві. Підключена гібридна модель (PHEV) в кінцевому підсумку також увійде в модельний ряд.

Mitsubishi Outlander 2022 року є абсолютно новим і представляє ще одне покоління компактного кросовера Mitsubishi.

З базовою ціною 27 000 доларів, Mitsubishi Outlander 2022 року трохи дорожче, ніж інші компактні кросовери, включаючи Rogue.

Незважаючи на безліч бажаних функцій, верхня обробка SEL має сумнівну цінність, оскільки вона коштує приблизно стільки ж, скільки топова Mazda CX-5.

Початкова вартість авто близько 27 290 доларів США.

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