Mazda CX-5 2022 року буде в тому ж кузові, що і раніше, так як виглядає він приголомшливо - ця модель є однією з кращих у своєму класі.

Mazda CX-5 стане останнім модельним роком поточного покоління в 2022 році. На даний момент нинішній CX-5 як і раніше є однією з кращих моделей у своєму класі, але японський виробник хоче зберегти або навіть поліпшити свою репутацію, передає "kfz10.de".

Таким чином, за чутками, редизайн здається чимось певним, і це, швидше за все, буде остання модель Mazda CX-5 у такому вигляді.

Mazda CX-5 дуже стильний і захоплюючий кросовер у водінні. Крім того, він пропонує вражаючу якість інтер'єру, потужні двигуни і безліч стандартних функцій, особливо щодо передових систем безпеки. Ми очікуємо, що Mazda CX-5 (50) з'явиться в Україні в 2022 році.

Як вже згадувалося, це, швидше за все, буде останній рік виробництва поточного покоління Mazda CX-5. Таким чином, ніяких серйозних змін не очікується. Ми можемо розраховувати на той же загальний макет, заснований на відомій платформі SkyActive компанії.

Це дозволяє розраховувати на типові характеристики водіння Mazda CX-5, які, перш за все, пов'язані з хорошою керованістю, не жертвуючи загальним комфортом.

До слова, Mazda 3 2022 року почне з'являтися в дилерських салонах вже цієї зими: ціна новинки.

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