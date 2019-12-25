Українців попередили про різке зростання курсу долара

Про це в ефірі телеканалу 24 заявив експерт і головний редактро видання "Бізнес.Цензор" Сергій Головньов, передає Politeka.net.

За його словами, вже після Нового року курс долара може піднятися до позначки в 27 грн/$.

"Ми робили матеріал про прогнози консалтингових інвестиційних агентств світових, і багато з них сходять на те, що приблизно це буде на цьому рівні – 27 гривень за долар", – озвучив експерт свій прогноз в ефірі українського телеканалу.

Головнев також заявив, що курс долара в Україні після новорічних свят буде на тому рівні, який Кабінет міністрів заклав у державний бюджет на 2020 рік.

"Зараз всі прогнозують і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це і буде середнім курсом на 2020 рік", - резюмував головний редактор видання в ефірі телеканалу.

Раніше ми вже попереджали про те, що курс долара після Нового року може несподівано впасти. На сьогоднішній день аналітики сходяться в думці щодо майбутнього гривні. Хтось стверджує, що вона продовжить зміцнюватися, а інші прогнозують зростання долара на ринку.

Спред між середньою купівлею і середньої продажем скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою, тому, як прогнозує аналітик Андрій Шевчишин, в найближчі дні курс долара підніметься до 23,4-23,5 грн/$.

Не варто забувати, що курс долара в Україні може злетіти вгору після того, як західні інвестори захочуть отримати відсотки з проданих облігацій внутрішнього держборгу.

І політолог Юрій Романенко нещодавно розкритикував НБУ за безглузду валютну політику, яка може серйозно вдарити по українській економіці.

За його словами, різке падіння курсу долара в Україні стало реальною загрозою для національної економіки.

Державний бюджет не отримав десятки мільярдів надходжень з-за цього, а Україна все більше потрапляє в спіраль ОВДП. Це загрожує падінням курсу гривні в майбутньому, яке неминуче.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

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