Курс валют в Україні 26 грудня продовжить радувати громадян, адже гривня потихеньку буде «відкушувати» у частині долара і євро
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.
Так, долар по відношенню до гривні втратить відразу 2 копійки і буде торгуватися в районі 23,35 за банкноту. Тим самим, він поб'є рекорд по собівартості. Востаннє подібні цифри в обмінниках були в січні 2016 року, коли за долар треба було віддати 23,26 грн.
Схожа ситуація буде і з курсом євро. Банкноти втратять копійку (25,76 грн за одне євро).
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Як повідомлялося раніше, українців попередили про різке зростання курсу долара. Про це в ефірі телеканалу 24 заявив експерт і головний редактро видання "Бізнес.Цензор" Сергій Головньов.
За його словами, вже після Нового року курс долара може піднятися до позначки в 27 грн/$.
"Ми робили матеріал про прогнозі консалтингових інвестиційних агентств світових, і багато з них сходять на те, що приблизно це буде на цьому рівні – 27 гривень за долар", – озвучив експерт свій прогноз в ефірі українського телеканалу.
Головнев також заявив, що курс долара в Україні після новорічних свят буде на тому рівні, який Кабінет міністрів заклав у державний бюджет на 2020 рік.
"Зараз всі прогнозують і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це і буде середнім курсом на 2020 рік", - резюмував головний редактор видання в ефірі телеканалу.
Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.
Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники.
Також Politeka писала, що в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні: долар 19.