Російський «Газпром» виконав рішення Стокгольмського арбітражу і перерахував на рахунки України кілька мільярдів доларів
Як повідомляє Politeka, інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський.
«Ще одна перемога. Для когось, може, і маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпром» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках - відповідно з досягнутими домовленостями», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, стало відомо про прогрес у газових домовленостях між Україною і Росією. Подробиці в ефірі російського телеканалу озвучив глава Міненергетики РФ Олександр Нова.
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За його словами, в рамках двосторонніх переговорів Київ і Москва домовилися про скасування взаємних газових претензій з 1 січня 2020 року.
Російський міністр стверджує, що домовленість про відмову від взаємних позовів стала частиною протоколу про газову співпрацю, який Україна і Росія підписали ще 20 грудня.
Для продовження транзиту блакитного палива через нашу країну "Газпром" укладе угоду з "Оператором ГТС України" межоператорское угода, а з "Нафтогазом" – документ про бронюванні потужностей для транспортування газу.
"Нам з колегою, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем, немає необхідності додатково приймати рішення на рівні міністерств, ми остаточно домовилися в Мінську. Ніяких змін не планується. Зараз згідно з тими домовленостями, яких вдалося досягти, наші колеги – господарюючі суб'єкти – працюють над підписанням конкретних документів", - поджытожил профільний міністр Олександр Новак в ефірі російського телеканалу.
Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».
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