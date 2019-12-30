Кабмін України дав добро на мирову угоду з російським "Газпромом"Антимонопольний комітет відкликав у Арбітражного трибуналу позов на 7,4 млрд доларів

Відповідне рішення було прийнято 27 грудня і оприлюднено на "Урядовому порталі", передає Диалог.UA.

Згідно з документом, мирова угода з "Газпромом" дозволить закрити ініційоване Москвою судовий розгляд у міжнародному арбітражі ООН.

Судовий спір стосується 7,4 млрд доларів штрафу, який "Газпрому" виписав Антимонопольного комітету України за зловживання своїм становищем на ринку транзиту газу.

Підписувати мирову угоду з Росією Кабмін уповноважив міністра юстиції України Дениса Малюську. Варто зазначити, що дуже бурхливо на дану новину відреагували російські пропагандисти. Одним з перших опублікував скандальний Володимир Соловйов.

Раніше ми писали, російський «Газпром» запропонував варіанти продовження контрактів транзиту газу, але натомість просить Україну поступитися в дуже принциповому моменті

«Газпром» направив «Нафтогаз України» офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу.

Росіяни готові продовжити транзит з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі терміном на рік, але при умовах:

відмова сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх предметних судових розглядів;

рішення Антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за порушення економічної конкуренції повинні скасувати;

клопотання «Нафтогазу» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпром» має бути відкликано.

Як відомо, позови українців стоять багатьох і багатьох мільярдів, у разі перемог України в напрямку юридичної арені, РФ ризикує втратити чимало.

Примітно, що в матеріалі джерела говориться: РФ чекає рішення від України на закупівлю газу з 2020 року в РФ безпосередньо, не в Європі.

Нагадаємо, в Україні придумали, як змусити Москву відмовитися від будівництва «Північного потоку-2».

Як повідомляла Politeka, стало відомо, чим обернеться для України і ЄС нова авантюра Путіна.

Також Politeka писала, що в Європі вирішать долю транзиту російського газу через Україну.