Кабмін України дав добро на мирову угоду з російським "Газпромом"Антимонопольний комітет відкликав у Арбітражного трибуналу позов на 7,4 млрд доларів
Відповідне рішення було прийнято 27 грудня і оприлюднено на "Урядовому порталі", передає Диалог.UA.
Згідно з документом, мирова угода з "Газпромом" дозволить закрити ініційоване Москвою судовий розгляд у міжнародному арбітражі ООН.
Судовий спір стосується 7,4 млрд доларів штрафу, який "Газпрому" виписав Антимонопольного комітету України за зловживання своїм становищем на ринку транзиту газу.
Соковита красуня з "Кварталу 95" засвітила зайве в глибокому декольте: "Ось це так"
В мережі спливли архівні фото Насті Каменських: такою її ще не бачили
Лоліта приголомшила зміною іміджу, тепер не пекуча брюнетка: "Як вам така Снігуронька?"
Схудлий Кіркоров налякав зовнішнім виглядом: "Я не думав, що..."
Підписувати мирову угоду з Росією Кабмін уповноважив міністра юстиції України Дениса Малюську. Варто зазначити, що дуже бурхливо на дану новину відреагували російські пропагандисти. Одним з перших опублікував скандальний Володимир Соловйов.
Раніше ми писали, російський «Газпром» запропонував варіанти продовження контрактів транзиту газу, але натомість просить Україну поступитися в дуже принциповому моменті
«Газпром» направив «Нафтогаз України» офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу.
Росіяни готові продовжити транзит з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі терміном на рік, але при умовах:
відмова сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх предметних судових розглядів;
рішення Антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за порушення економічної конкуренції повинні скасувати;
клопотання «Нафтогазу» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпром» має бути відкликано.
Як відомо, позови українців стоять багатьох і багатьох мільярдів, у разі перемог України в напрямку юридичної арені, РФ ризикує втратити чимало.
Примітно, що в матеріалі джерела говориться: РФ чекає рішення від України на закупівлю газу з 2020 року в РФ безпосередньо, не в Європі.
Нагадаємо, в Україні придумали, як змусити Москву відмовитися від будівництва «Північного потоку-2».
Як повідомляла Politeka, стало відомо, чим обернеться для України і ЄС нова авантюра Путіна.
Також Politeka писала, що в Європі вирішать долю транзиту російського газу через Україну.