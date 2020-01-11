Вартість опалення в Україні помітно знизиться, однак це торкнеться не всіх міст
Як не дивно, зниження цін у платіжках за опалення стало можливим завдяки тому, що в даний момент тарифи на газ в нашій країні завищені на 30,5% у співвідношенні з цінами на міжнародному ринку. Це пов'язано зі зниженням попиту на газ у зв'язку з аномальним теплом.
Перед Новим роком уряд рекомендував місцевій владі переглянути тарифи на опалення в бік зниження. Про намір знизити тарифи аж до мінус 23% заявили в двох десятках українських міст, серед яких виявився і Київ. Платіжки з новими цифрами жителі цих міст отримають вже в січні.
У різних містах при розрахунку нових тарифів будуть враховуватися свої фактори, проте в середньому очікується, що українці зможуть заощадити на оплаті опалення сотні гривень.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тарифи на опалення з початку нового року переглянули в ряді українських міст.
Таким чином виконують рішення уряду про зменшення сум в платіжках за тепло до 30%.
Проте в багатьох містах ще діють старі тарифи.
Вже зменшили тарифи на тепло наступні міста:
Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів, Київ.
Жителі цих міст зможуть заощадити майже третину від суми в старих платіжках.
Нагадаємо, 24 грудня уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.
У той же час президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від Кабміну рішення про конкретні дати та суми, Суми в платіжці за тепло знизяться на 30%: Зеленський вимагає зменшення плати за всі компослуги на які у населення зменшаться платіжки за інші комунальні послуги.
Нагадаємо, тарифи на опалення різко змінилися після нового року: скільки тепер потрібно платити.
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