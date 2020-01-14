Курс валют в Україні на 14 січня готує несподіваний поворот, оскільки євро перерве тенденцію падіння
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Так, за 100 євро сьогодні українцям доведеться викласти 2662,05 гривень (+3,31 гривні)
А ось долар вирішить не змінювати тенденцію, у зв'язку з чим трохи подешевшає. За 100 банкнот доведеться віддати 2392,75 гривень (-4,02 гривні).
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Як повідомлялося раніше, рекордне зростання гривні, який українці спостерігали в кінці 2019 року незабаром припиниться.
Більш того, ситуація почне розвиватися в протилежному напрямку. Такий прогноз зробив президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України, доктор економічних наук Володимир Лановий.
Експерт пояснив, що зміцнення курсу гривні, яке спостерігалося в останні кілька місяців 2019 року було досягнуто не за рахунок ефективної роботи Національного банку України і уряду, а за рахунок нарощування запозичень в іноземних кредиторів.
Лановий підкреслив, що об'єктивних підстав для подальшого зміцнення гривні в 2020 році немає.
Він упевнений, що обвалу гривні в цьому році не уникнути. Питання тільки в тому, коли це станеться, і якими темпами відбуватиметься падіння. Тут буде залежати від майстерності керівництва НБУ – наскільки воно зможе утримувати курс.
«Поки що неможливо що-небудь спрогнозувати, оскільки команда, яка прийшла до влади, нічого не розповідає, не дає правильних прогнозів і орієнтирів своєї діяльності – говорить одне, а робить інше. Тому можна очікувати чого завгодно. Хоча НБУ зобов'язаний оприлюднити свою грошово-кредитну політику і попереджати про свої наміри. Так роблять всі центральні банки», - зазначає Лановий.
Нагадаємо, затишшя для долара і євро, НБУ вразив новим курсом валют: до чого готуватися українцям.
Як повідомляла Politeka, долар рвонув вгору, курс валют здивував новими гойдалками: на скільки прогнулася гривня.
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