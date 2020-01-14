За які порушення доведеться заплатити більше всього

Мінімальна заробітна плата в Україні зросте з 1 січня 2020 року, що позначиться і на можливих штрафних санкціях для роботодавців, повідомляє Державна фіскальна служба

Штрафні санкції для роботодавців за порушення законодавства про працю нараховуються на основі мінімальної заробітної плати. Оскільки “мінімалка” з початку нового року виросла, збільшаться і штрафи, попереджають в ДФС.

Найбільш серйозні санкції торкнутися роботодавців, які намагаються мінімізувати податки за рахунок неофіційного працевлаштування. Так, за доступ працівника без оформлення трудового договору, оформлення на неповний робочий час за фактичне виконання роботи повний день загрожує штраф у 141 690 грн.

За затримку заробітної плати та інших передбачених законодавством виплат працівникам більше ніж на місяць, штраф може сягнути 14 169 грн. Таку ж суму доведеться заплатити за недопуск на підприємство перевірки щодо дотримання трудового законодавства.

Невиплата мінімальної заробітної плати загрожує штрафом на 47 230 грн. Аналогічна санкція загрожує за недотримання законодавства щодо військової служби.

Нагадаємо, що з 1 січня розмір прожиткового мінімуму піднімається до 2027 гривень, а мінімальна зарплата - до 4723 гривень.

Якщо порівнювати з "мінімалкою" за 2019 рік, то вона зросла на 13%.

По прожитковому мінімуму ситуація наступна: для дітей віком до 6 років він становить 1179 гривень, від 6 до 18 років — 2218 гривень, для працездатних українців — 2102, а для осіб, які втратили працездатність — 1638 гривень.

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